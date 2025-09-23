Uffici comunali chiusi lunedì 29 settembre per San Michele Patrono di Cuneo

Lunedì 29 settembre, in occasione della ricorrenza di San Michele, Santo Patrono di Cuneo, gli uffici comunali resteranno chiusi tutto il giorno.
Sarà garantito il servizio di pronto intervento da parte del Comando di Polizia Municipale (tel. 017167777), oltre che l’apertura dei Musei Civici cittadini, Museo Civico e Museo Casa Galimberti (entrambi dalle 15.30 alle 18.30).
Sarà inoltre aperto l’Infopoint del Parco fluviale Gesso e Stura (in Piazzale W. Cavallera 13) con orario 9:00-13:00, 14:30-18:30.
A questo link il programma dei festeggiamenti per il santo Patrono: https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2025/09/18/san-michele-patrono-di-cuneo-9.html