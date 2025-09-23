 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 23 settembre 2025, 09:54

Uffici comunali chiusi lunedì 29 settembre per San Michele Patrono di Cuneo

Garantiti solo i servizi essenziali: Polizia Municipale in pronto intervento, apertura pomeridiana dei Musei Civici e dell'Infopoint del Parco fluviale Gesso e Stura

Uffici comunali chiusi lunedì 29 settembre per San Michele Patrono di Cuneo

Lunedì 29 settembre, in occasione della ricorrenza di San Michele, Santo Patrono di Cuneo, gli uffici comunali resteranno chiusi tutto il giorno.

Sarà garantito il servizio di pronto intervento da parte del Comando di Polizia Municipale (tel. 017167777), oltre che l’apertura dei Musei Civici cittadini, Museo Civico e Museo Casa Galimberti (entrambi dalle 15.30 alle 18.30).

Sarà inoltre aperto l’Infopoint del Parco fluviale Gesso e Stura (in Piazzale W. Cavallera 13) con orario 9:00-13:00, 14:30-18:30.

A questo link il programma dei festeggiamenti per il santo Patrono: https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2025/09/18/san-michele-patrono-di-cuneo-9.html

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium