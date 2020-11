Il “grazie” del Consiglio comunale di Saluzzo ai volontari di Protezione civile che nel primo lockdown si sono messi al servizio delle fasce deboli

Soccorso radio, Aib e Associazione nazionale Carabinieri.

Ieri sera (mercoledì), gli operatori di Protezione civile saluzzesi e della vicina Val Bronda sono stati ricevuti in Municipio, a Saluzzo, per un momento di ringraziamento formale per il grande impegno profuso nell’emergenza pandemica da Coronavirus.

Ad accoglierli il Consiglio comunale, riunito per la seduta, con in testa il sindaco della Città, Mauro Calderoni.

Riferendosi alla prima ondata della primavera scorsa, il primo cittadino ha parlato di “settimane di dura prova per tutti, e per le persone a rischio, in modo particolare gli over 65 anni: il vostro impegno e la vostra disponibilità, sono stati fondamentali”.

Un impegno per il quale l’Amministrazione comunale di Saluzzo ha deciso di tributare l’omaggio ai volontari.

“L’Amministrazione civica ma so di poter parlare a nome della comunità saluzzese tutta, è riconoscente per il senso di responsabilità e la grande professionalità con cui vi siete prodigati per aiutarci di fronte ad una situazione inedita e dirompente che necessitava di essere gestita al meglio” ha aggiunto Calderoni rivolgendosi ai rappresentanti di quelle associazioni che nel lockdown, da marzo a maggio, hanno fornito il loro supporto alle fasce deboli e per lo svolgimento di attività pubbliche.

“Nel momento del bisogno – ha concluso il sindaco – il nostro Paese ha manifestato le sue migliori qualità in termini di solidarietà e unità d’azione, anche e soprattutto grazie al generoso e gratuito contributo di persone come voi. Grazie”.

In platea, a ricevere l’elogio del Comune di Saluzzo, c’erano Angela Patete e Gianpiero Gallo per l’associazione Soccorso radio Saluzzo, Bruno Boschetti e Silvano Sandri per l’Associazione nazionale Carabinieri, Andrea Ribotta e Bruno Bertorello per gli Alpini dell’Ana Monviso, Daniele Bertola e Graziella Costa per l’Aib Valle Bronda.

Il grazie è stato rivolto anche al collegamento del volontariato provinciale di Protezione civile “Provincia Granda” di Borgo San Dalmazzo con Domenico Mancini e Guido Sala.

Unanime il ringraziamento del Consiglio, tributato anche dal presidente dell’assemblea cittadina Enrico Falda, dal capogruppo di maggioranza Paolo Battisti e da quello della Lega Paolo Demarchi.