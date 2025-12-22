Il nostro Giampaolo Testa premiato per i quarant’anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Quaranta anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. E’ il lusinghiero traguardo raggiunto da Giampaolo Testa, firma e notista politico di TargatoCn e La Voce di Alba, tra i colleghi premiati nel corso della cerimonia che l’Odg piemontese ha tenuto nei giorni scorsi nella cornice di Palazzo Ceriana Mayneri a Torino.

Nell’occasione la casa dei giornalisti piemontesi ha visto sfilare gli oltre cento iscritti e iscritte con 40, 50 e 60 anni di anzianità, colleghi che col loro lavoro hanno contribuito a scrivere la storia del giornalismo piemontese.

Tra questi Giampaolo, alla cui anzianità di servizio vanno aggiunti i cinque anni di articoli pubblicati prima di conseguire l’iscrizione annotata nel registro dei Pubblicisti il 20 marzo 1985, nel giorno del suo 27° compleanno, mentre l’arrivo del 2026 segnerà i suoi trent’anni di presenza tra i Professionisti.

Analogo traguardo ha conquistato il vignettista Danilo Paparelli, altra firma che settimanalmente pregia la nostra testata di una preziosa collaborazione, cui vanno le felicitazioni del nostro gruppo editoriale per la premiazione da parte dell’Ordine.

A completare la terna dei cuneesi premiati, il saviglianese Luigi Botta, scrittore, già firma della "Gazzetta del Popolo", per i 50 anni di iscrizione.