Rifreddo: Salgono a quindici i casi di positività Coronavirus in paese

Come un po' in tutto il Piemonte anche nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po continuano a salire i casi di positività al Covid-19. Infatti, sono attualmente 15 i rifreddesi che sono in questo momento colpiti dalla malattia. Fortunatamente tutti i contagiati sembrano aver contratto forme non particolarmente aggressive di Coronavirus tanto che per nessuno degli stessi si è dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero. A portare a conoscenza la popolazione dell’attuale situazione sanitaria del paese è stato direttamente il primo cittadino Cesare Cavallo con un post pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. “Negli scorsi giorni purtroppo - scrive il sindaco - mi è arrivata la comunicazione che altri nostri concittadini sono risultati positivi al Covid tanto che adesso la percentuale dei positivi su attesta oltre l’uno per cento della popolazione. Un dato certo basso in assoluto ma che deve farci capire che purtroppo nessun luogo è immune dal contagio e che occorre il rigoroso rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del rischio Coronavirus”.