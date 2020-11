Salone, domani il Salone dell’Orientamento “resistente" al Covid nella formula online

"Il Salone dell'orientamento scolastico resiste". L’assessore all’Istruzione del Comune di Saluzzo Fiammetta Rosso presenta così la quarta edizione dell’appuntamento dedicato a ragazze e ragazzi della terza media per scegliere l’istituto superiore con cui proseguire la carriera scolastica.

Quest’anno, viste le restrizioni anti-Covid, è stata studiata una nuova formula: sarà on line, venerdì 13 novembre dalle 14.

"Nonostante le incertezze in fase di organizzazione – prosegue Rosso - e poi, purtroppo, la sospensione delle lezioni in presenza delle superiori, la volontà di non rinunciare a quella che è un'occasione consolidata e preziosa di conoscenza e orientamento alla scelta formativa più consona per ciascun ragazzo è emersa con forza da tutti i dirigenti scolastici e dalla nostra Amministrazione comunale".

L’obiettivo del Salone è permettere ai giovani di ascoltare insegnanti ed esperti di orientamento, per poter fugare dubbi, esprimere domande e riflessioni e chiedere informazioni. L’edizione 2020 si potrà seguire sul canale Youtube della Fondazione «Amleto Bertoni», ente comunale che ha coordinato l’organizzazione . Sono in programma 7 dirette dai locali dell’ex caserma «Musso», il nuovo polo culturale saluzzese che vuole diventare sempre più il naturale punto di incontro dei giovani. Le presentazioni “live” delle superiori di Saluzzo da sabato 14 si potranno essere riviste, sempre su Youtube.

"Queste innovative dirette Youtube sul canale Fab – precisa l’assessore Rosso - sono la mano tesa tra scuole e famiglie, che non rinunciano a costruire il futuro, in questo momento difficile. Ed è un augurio grande di fiducia e speranza per tutti i nostri ragazzi». Aprirà il pomeriggio del 13 la presentazione del progetto regionale “Obiettivo orientamento Piemonte”.

Ecco il programma delle presentazioni

Ore 14 – presentazione del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte

14.30 – Liceo Soleri Bertoni

15.15 – Liceo G.B. Bodoni

16 – Istituto Denina Pellico Rivoira

16.45 – I.I.S. Umberto Primo Verzuolo Agraria

17.30 – Istituto Alberghiero G. Paire Barge

18.15 – Afp/Cnos Fap