Iperbimbo Genola aperto: tutti i beni di prima necessità anche a domicilio

In questo duro periodo in cui molte attività sono costrette ad abbassare la saracinesca a causa del lockdown che sta tenendo sotto scacco molte regioni italiane, tra cui il Piemonte, alcune insegne hanno deciso di attivarsi per mantenere l'apertura e quindi proseguire le proprie vendite.

Tra queste c'è anche l'Iperbimbo di Genola (in provincia di Cuneo) che oltre ad avere il negozio aperto, nel rispetto delle norme dettate dall'ultimo DPCM, unisce un altro importante servizio ai suoi clienti: quello della consegna a domicilio. Nel negozio, aperto in quanto vi sono in vendita prodotti di prima necessità per l'infanzia, si possono trovare sia alimenti, sia prodotti destinati a neonati e bambini. Tra le varie offerte, grande attenzione viene posta poi a tutti gli accessori indispensabili per il proprio bambino, quali passeggini, lettini, materassi, biancheria, e tutto ciò che è necessario nel primo periodo e non solo.

Informazioni Iperbimbo Genola

Per qualsiasi necessità di informazioni, è possibile contattare l'Iperbimbo di Genola attraverso i seguenti recapiti:

Il messaggio dei titolari rivolto alla propria clientela è chiaro: "Il nostro negozio di Genola è aperto e a disposizione delle famiglie con beni di prime necessità per bambini. Inoltre forniamo, con un piccolo contributo, anche il servizio della consegna a domicilio effettuando una spesa di importo minimo di 50€".