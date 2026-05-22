"Autori di passaggio", il Festival letterario a Marmora con l'associazione affiliata Acli "Luoghi di passaggio"

Manca poco alla seconda edizione del piccolo festival letterario ‘Autori di Passaggio’, organizzato dall’associazione affiliata alle Acli di Cuneo 'Luoghi di passaggio' e coordinata dallo staff del presidente Stefano Barbero. La kermesse avrà luogo nella Borgata Superiore di Marmora il 13 e 14 giugno, con la collaborazione della Libreria Stella Maris di Cuneo, e sarà intitolata ‘Heimkonu-Ritorno a Casa. Lo specchio della Natura’.

L’apertura del festival avverrà alle ore 10 di sabato 13 giugno, con l’accoglienza e il primo contributo di Carmen Valoti, intitolato “L’Erbolario”.

Seguirà l’alternanza di incontri con gli autori Susanna Sartori, Francesco Occhetto, Marco Paschetta, Giorgio Volpi, Luca Mercalli, Mario Dalmasso, Irene Borgna, Elisabetta Dami, Claudia Fachinetti, Michela Franco, Silvia Riccardi e Marco Saverio Loperfido, moderati di volta in volta da Michela Scaltriti, Donatella Signetti, Alessandra Gondolo, Alberto Abbà, Riccardo Mey, Eva Garelli, Luca Scaglione, Lidia Cerato e Valeria Bellone.

Interverranno anche la già citata Carmen Valoti, Jussara De Souza Savoiardo, Dj Mauri Lore, Valentina Socco, Monica Damiano e Roberto Bosco di ‘Typto Papè’, che proporrà, domenica 14 giugno, alle ore 14, un ‘Laboratorio di Stampa’ per grandi e piccini.

L’edizione sarà dunque dedicata alla Madre Natura, capace di “rimettere l’essere umano al suo posto”, nella dimensione reale che riveste rispetto all’universo, e – perché no -, di insegnargli a vivere dandogli la possibilità di riscattarsi dai propri errori e salvarlo dalla violenza e aggressività che usa verso sé stesso, verso gli altri e l’ambiente”. Saranno due giorni di accoglienza e scambio, di dialoghi, confronto e provocazioni su una tematica che “non vuole parlare solo della Natura come bellezza, ma della sua potenza e della sua attitudine a rimettere l’uomo nella propria dimensione e a far sì che cambi rotta rispetto all’ambiente”.

L’Associazione Luoghi di Passaggio, affiliata da anni alle Acli di Cuneo, è oggi attiva nei locali dell’ex monastero di Marmora e continua ad essere uno spazio senza tempo, in cui riflettere, meditare, ritrovare la propria essenza profonda e la propria autenticità attraverso l’arte. Nel 2025 ha organizzato numerosi eventi nel periodo estivo, apprezzati e seguiti da un numeroso pubblico.

Durante le giornate del Festival sarà possibile la partecipazione alla lotteria con tesseramento Acli.

L’organizzazione avverte che a Borgata Superiore sono presenti solo 70 posti auto e si suggerisce di lasciare le auto all’incrocio Canosio-Marmora e raggiungere con un trekking Borgata Superiore o aggregandosi sulle auto per raggiungere Borgata Superiore sino ad esaurimento posti auto.

I posti sono limitati a 150 al giorno e si suggerisce di acquistare il proprio biglietto on line. Tutte le informazioni dettagliate su argomenti e autori che parteciperanno al festival si trovano sul sito www.autoridipassaggio.it