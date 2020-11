In quarantena due classi alle scuole elementari e medie di Sanfrè

Il sindaco di Sanfrè, Giovanni Pautasso, raggiunto al telefono fa il punto della situazione sanitaria sul territorio sanfredese "Attualmente abbiamo 32 casi positivi di cui cinque ricoverati in struttura ospedaliera e alcuni sono stati riscontrati nelle scuole del paese, dove la situazione viene seguita quotidianamente dal dirigente scolastico e dall'Asl Cn2.

Sono comunque numeri in calo rispetto ai 59 casidi quindici giorni fa - spiega il primo cittadino -. Abbiamo anche alcuni guariti: tra questi ci sono anch'io e sono ritornato operativo in Municipio già da due settimane. Comunque anche se il quadro sanitario sembra migliorare è sempre comunque seria la situazione attuale. Per questo chiedo ai cittadini di rispettare i comportanti anti contagio indicati dagli ordini superiori"