"Grazie Greta Giordano, per quanto sta facendo per la sua scuola e la sua istruzione"

Gentile Direttore, vorrei approfittare di questo spazio per dire GRAZIE a Greta Giordano per quanto sta facendo per la sua scuola e la sua istruzione.

E' rincuorante sapere che ci sono questi giovani che hanno voglia di risposte.

Risposte che lo stato, le regioni e i singoli comuni dovrebbero e dovranno dare a molti, ma ai giovani in modo particolare.

Giovani ai quali viene vietata la cosa più importante a questa età: lo studio in presenza e per tutti, ricchi e poveri. Quella che adesso si chiama DAD per chi può averla e "arrangiamoci" per i rimanenti. Oppure insegnanti privati per i ricchi e ignoranza per i poveri.

D'altra parte, come dice Greta, è meglio crescere un popolo ignorante che uno intellettualmente formato, molto più facile da comandare!!

Invece c'è bisogno di giovani come voi, intelligenti e con la voglia di sapere e di combattere per le cose giuste.

Facile chiudere le scuole, i cinema, i teatri, i posti dove si creano "assembramenti", molto più difficile e impegnativo trovare le giuste soluzioni e dove anche si trovano, poi non portarle avanti.

Molto più facile chiudere le persone in casa che non controllare e far rispettare semplici regole.

Molte risposte devono e dovranno dare a tutti noi, ma GRAZIE a Greta e ai giovani come lei che hanno voglia di combattere per queste risposte e per i loro diritti, primo fra tutti l'istruzione.