Bra, don Giorgio Garrone guarito dal Covid: “Con affetto e gratitudine virtualmente vi abbraccio, a uno a uno”

Ha sconfitto il Coronavirus sostenuto dalla fede e dall’affetto di tutta la città di Bra. E così, dopo lunghi giorni di attesa, finalmente ha tirato un bel sospiro di sollievo anche don Giorgio Garrone, ufficialmente guarito dal Covid-19.





La bella notizia è arrivata oggi, lunedì 16 novembre, ed è stata annunciata dallo stesso don Giorgio con un messaggio ai gruppi pastorali: “Buonasera a tutti! Così come lo scorso 30 ottobre vi ho dato notizia della positività al Covid, con grande piacere vi comunico che oggi ho ricevuto dall'Asl la comunicazione del termine dell'isolamento, cioè della fine della quarantena”.





Ora il parroco delle chiese di Sant’Andrea e di Sant’Antonino dovrà riprendersi fisicamente, ma lo spirito è quello di sempre, tenace e ottimista. “Da domani riprenderò le normali funzioni del mio ministero, avendo la certezza di non essere più portatore di contagio. Non sono ancora nel pieno delle forze, ma poco per volta confido di riprenderle”, per tornare ad essere la mirabile guida spirituale che conosciamo.





Innumerevoli i messaggi di coraggio e di auguri arrivati sulla sua posta elettronica e sui social da parte dei parrocchiani, che non hanno mai smesso di pregare per lui in queste settimane, come ricorda lo stesso sacerdote: “Colgo l'occasione per ringraziare, tutti e ciascuno, per il grande conforto ricevuto, nelle preghiere e nelle tante e tante dimostrazioni di affetto e di vicinanza. Vi assicuro che sono state la migliore medicina, soprattutto nei momenti più bui che questa malattia ti costringe ad attraversare”.





Infine, un pensiero ed una raccomandazione: “Vi confido che, pur nella gioia e nella gratitudine di sentirmi guarito, non sono tranquillo e in pace pensando a chi, in questo momento sta lottando e soffrendo, come e anche molto più di me. Rimaniamo perciò saldamente uniti e orientati al Signore chiedendo, con una preghiera insistente, guarigione, sollievo e liberazione. Con affetto e gratitudine virtualmente vi abbraccio, a uno a uno”.

Parole che scaldano il cuore dei tanti fedeli che fin da subito lo hanno affidato alla protezione materna della Vergine dei Fiori patrona di Bra e con particolari intenzioni nelle Messe cittadine.