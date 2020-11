Mauro Fantino scrive a Beretta: "Sia adibito all'emergenza sanitaria un padiglione di palazzo Bertello"

In un momento come quello attuale tutti devono produrre il massimo sforzo possibile. Si potrebbe tradurre così la richiesta che Mauro Fantino - consigliere comunale di Borgo San Dalmazzo - ha indirizzato al sindaco Gianpaolo Beretta, incentrata sul proporre l'utilizzo di uno dei padiglioni di palazzo Bertello all'effettuazione delle procedure sanitarie relative all'emergenza sanitaria come i tamponi diagnostici.

Secondo Fantino la richiesta sarebbe tutt'altro che difficile da tradurre in concreto: "Palazzo Bertello possiede infatti diversi aspetti positivi per tale finalità: è uno spazio centrale in città conosciuto da tutti, possiede due ampi parcheggi nelle sue adiacenze e locali ampi e riscaldati e, infine, è facile al suo interno l’allestimento dello stretto necessario per il tamponamento per i malati in stato febbrile ed è possibile allestire all’esterno una corsia per l’effettuazione dei tamponi in modalità drive-in".

"Inoltre, nei mesi a venire, molto probabilmente non si potranno organizzare iniziative fieristiche di sorta e il palazzo rischia di rimanere totalmente inutilizzato" conclude il consigliere.