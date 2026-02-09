Valdieri, pioggia e nuvole non fermano il risveglio dell’Orso di Segale

“Le nuvole e la pioggia non hanno fermato il risveglio dell'Orso di Segale e il passaggio dei figuranti” così l'Amministrazione comunale di Valdieri si congratula con chi nonostante le previsioni incerte ha fatto in modo che la tradizione si mantenesse anche quest'anno. Un evento di lunga data, che domenica 8 febbraio ha attirato molte persone per rievocare la storia e assistere all'originale rituale del risveglio dell'Orso di Segale.

“Si è appena concluso il weekend dedicato alla nostra tradizione più profonda – proseguono dal Comune di Valdieri - e, nonostante il meteo non sia stato dei più clementi, lo spirito di Valdieri ha scaldato la piazza!

I festeggiamenti si sono svolti regolarmente come da programma, a dimostrazione che le nostre radici sono più forti di qualsiasi temporale.

I nostri ringraziamenti vanno a:

Gli organizzatori e i volontari, vero cuore pulsante della festa, che portano avanti questa tradizione con passione instancabile.

Grazie Aree Protette Alpi Marittime.

Tutti i partecipanti che hanno sfidato il tempo per vivere insieme la magia del Carnevale”.