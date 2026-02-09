Scarnafigi, serata tributo ai Nomadi con Stella d'Oriente al Cinema Teatro Lux

Sabato 21 febbraio, presso il Cinema Teatro Lux di Scarnafigi, in piazzetta nuova, 3, l’associazione Macaone Aps presenta: Stella d’Oriente - Nomadi Official Tribute Band.

Una serata ricca di emozioni e suggestioni con più di 60 anni di storia della band Emiliana racchiusi in oltre due ore di concerto.

Gli Stella d’Oriente sono una band riconosciuta dagli stessi Nomadi, questo significa che non si limitano all’esecuzione dei brani, ma riescono a ricreare l’atmosfera unica di un concerto dei Nomadi.

Il Cinema Teatro Lux di Scarnafigi è il luogo ideale per ascoltare musica di qualità. I suoi spazi e l’acustica sono studiati per un’esperienza unica.