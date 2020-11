Sommariva del Bosco: nuovi interventi economici a supporto del commercio locale

Il Vicesindaco Marco Pedussia e l'assessore al commercio Cinzia Spagnolo comunicano che in data mercoledì 11 novembre 2020, la giunta ha deliberato Restart Botteghe 2, intervento economico mirato per le botteghe che, causa nuovo lockdown, sono state costrette alla chiusura totale o parziale. "Come promesso, non verrà lasciato nessuno solo", commentano il vice sindaco e l'assessore, " e nel nostro piccolo abbiamo deciso di continuare sulla linea seguita nei mesi di marzo ed aprile 2020, nella speranza di vedere tutte le botteghe riaprire dopo questo brutto periodo".