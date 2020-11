Il milanese Daniele Giovanni Papi vince il concorso di Esperienze in giallo con “9134+2”

Ad aggiudicarsi il “segnalibro d’oro” è il docente universitario Daniele Giovanni Papi con il suo “9134+2”. È milanese dunque il vincere del concorso letterario, made in Fossano promosso da Esperienze in giallo, dedicato a racconti di trama gialla o noir.



Per la prima volta la cerimonia di premiazione si è svolta interamente sul web: certo sono mancati gli applausi e le strette di mano, ma non le chiacchiere con gli autori finalisti e la giuria che più volte ha sottolineato la serietà e l’importanza di questo premio.



Un concorso che è cresciuto molto rispetto alla prima edizione che risale a 23 anni fa:“lo dimostrano la qualità della scrittura dei racconti, la geografia degli scritti che ormai arrivano da tutta Italia e dall’estero, il numero dei partecipanti che cresce ogni edizione”, come espresso dal presidente della giuria, Alberto Sinigaglia.



Il titolo “9134+2” è stato scelto per “la scrittura garbata e sovente ironica, al servizio di una trama classica, secondo le regole dei gialli attualmente di successo; il finale che abilmente si fa gioco delle prime ipotesi investigative senza scompigliare la razionalità lineare del racconto”. Il testo è stato pubblicato nel volume “Giallo Virale” insieme agli altri tre racconti finalisti di questa ventitreesima edizione: “Dalla casa di Emma” di Valentino Eugeni, "Kanun" di Luca Bettega, “Non fidarti di nessuno” di Giovanni Melappioni.



“Giallo Virale” contiene appendice il testo “killer Story” di Luca Di Franco: vincitore del concorso "Folle d’autore" promosso dall’associazione teatrale "Corte dei Folli" di Fossano e che da sempre collabora con il concorso letterario fossanese.



Tutti i testi presentati, dopo esser passati al vaglio di una prima giuria composta da appassionati lettori fossanesi, sono stati giudicati da dalla giuria finale composta da Alberto Sinigaglia (presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte) con Margherita Oggero, Cristina Bragaglia, Bruno Gambarotta, Roberto Riccardi, Walter Lamberti, Beppe Mariano, Maurizio Matrone e Gianni Menardi che ha individuato il vincitore.



Risvolto positivo di questa edizione online è stata la possibilità di organizzare due serate aggiuntive: la prima dedicata “Racconti di classe” la seconda alla premiazione del concorso “Folle d’autore”.



“Racconti di classe” è un progetto, diventato libro, che raccoglie tutte le esperienze, vissute durate il primo lockdown, dei 385 ragazzi delle classi quarte (a/s 2019-2020) dei plessi Calvino, Levi, San Domenico e Einaudi, di Genola, Cervere, Maddalene, Sant’Albano Stura e Bene Vagienna. Il secondo appuntamento invece riguardava il premio di Drammaturgia dedicato al fossanese Aldo Nicolaj e promosso proprio dalla “Corte dei Folli”.



La classifica finale: terzo posto ex aequo per “Il meglio deve ancora venire” di Virginia Rosso e “Cuori di piombo” di Anna Maria Sdraffa; medaglia d’argento a Sabrina Biagioli per il testo “Io e mia sorella. Storia d'amore e di cromosomi” e primo premio per “Killer Story” di Luca Di Franco.



Enrico Serafini, patron del premio: “Chiudiamo con molta soddisfazione questa edizione 2020 che nonostante le difficoltà dovute alla pandemia siamo riusciti a realizzare, anche grazie all’appoggio di enti e sponsor, come la Città di Fossano, la Regione Piemonte, la Fondazione Crf e la Fondazione Crt. Diamo appuntamento al prossimo anno, sperando naturalmente di poter tornare a vederci di persona, a stringerci la mano e ad accogliervi nella nostra bellissima città”.