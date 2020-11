Scuola dell'infanzia di San Michele... al lavoro!

In un anno difficile come il 2020, fatto di cambiamenti, di restrizioni e distanziamento sociale, è bello vedere come le insegnanti delle scuole siano riuscite, nonostante tutte le difficoltà, a far vivere ai bambini l'esperienza della scuola in un clima sereno e rassicurante. Come nella scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì, dove, le maestre sono riuscite a organizzare attività sicure, sfruttando le risorse del territorio. "In questo anno scolastico particolare, noi insegnanti della Scuola dell'Infanzia di San Michele ci siamo poste come obiettivo primario quello di offrire ai bambini la “normalità” di un ambiente sereno, rassicurante, familiare. E, sfruttando le risorse di cui la nostra Scuola dispone e che il territorio ci offre, insieme alle professionalità del team insegnante, siamo partite... ALLA GRANDE!" - spiegano le maestre -

"Concluso il periodo dell'accoglienza dei nuovi iscritti, abbiamo subito accompagnato i bambini nell'atmosfera magica e suggestiva dell'autunno: dalle storie e filastrocche, alla costruzione della casetta di Piccolo Riccio, alla scatole dei “tesori dell'autunno”, ai “quadri” realizzati col materiale raccolto in giardino e nei boschi, alla tradizionale “Castagnata in giardino!”. Non potendo contare su aiuti “esterni” noi maestre abbiamo allestito tutto il necessario, le famiglie hanno fornito le castagne e sono stati sufficienti questi ingredienti per realizzare una vera e propria festa, senza dimenticare (come potremmo?) i distanziamenti e le “bolle”.