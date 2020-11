Tir fuori strada ai piedi di Verduno: si valuta la chiusura della strada

Servirà il lavoro di due autogru per rimettere in carreggiata l’autoarticolato che verso le 12 di oggi (martedì 24 novembre) è finito parzialmente fuori strada lungo la Strada Provinciale 7, al confine tra Roddi e Verduno, qualche centinaia di metri prima della rotatoria per il nuovo ospedale.



In quel punto, per cause ancora da accertare, il Tir è finito con le ruote del lato destro troppo a ridosso della banchina, che ha ceduto sotto al peso del mezzo, un veicolo con targa slovena impegnato nel trasporto di vino appena caricato a Canelli, proveniente da Alba e diretto verso Bra.



Sul posto è presente la Polizia Municipale dell’Unione di Comuni della Langa del Barolo, che attende l’arrivo delle autogru da Costigliole d’Asti per valutare la necessità – alquanto probabile – di dover interrompere la circolazione sulla tratta nel tempo necessario (una mezz’ora, approssimativamente) a compiere le operazioni di recupero del mezzo.