Sampeyre, addio a Mario Martino, fondatore dell’albergo “Torinetto”

Commozione a Sampeyre per la morte di Mario Martino, 77 anni, fondatore dell’albergo “Torinetto” e dell’annesso complesso residenziale (albergo diffuso) in frazione Calchesio.

La famiglia Martino, oltre all’albergo, che ha subito nel corso degli anni una radicale e profonda trasformazione, gestiva anche la bottega della borgata.

Mario, negli anni ’70, era andato a lavorare in Fiat per poi fare ritorno in paese e lanciarsi nell’avventura imprenditoriale con risultati che sono oggi ben visibili.

Ora le attività alberghiera e residenziale sono gestite dai figli Gianfranco e Antonella, che le hanno implementate aggiungendo la Baita Garneri e il rifugio Sant’Anna, recentemente ristrutturato insieme ad alcune vicine baite, nell’omonimo vallone.

Mario lascia la moglie Mariuccia, originaria di Valmala.

I funerali si svolgono mercoledì mattina nella parrocchia di Sampeyre.