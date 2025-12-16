La rassegna "Il tuo Natale a Saluzzo" entra nel vivo, tra concerti, mercati e il Presepe Vivente

Durerà tutto il giorno il mercato settimanale di mercoledì 17 dicembre, dal mattino fino alle 18.

La rassegna "Il tuo Natale a Saluzzo" presenta numerosi appuntamenti che accompagneranno fino alle festività.

Giovedì 18 dicembre alle 18, a "Il Quartiere" in piazza Montebello 1, ci sarà il concerto delle classi di chitarra dirette Dario Littera ed Elio Galvagno e della classe di “Pre-Twinkle” diretta da Galvagno.

Ancora concerti alla Suzuki venerdì 19 dicembre alle 17.30 si esibirà la classe di chitarra diretta da Elio Galvagno - Aps Accademia di musica Piccoli Musici Suzuki; alle 18 la classe di Coro e di Canto diretta da Sara Lacitignola - Aps Accademia di musica Piccoli Musici Suzuki.



Sempre venerdì 19 dicembre alle 18 alla ex Caserma Musso avrà luogo l'inaugurazione della mostra fotografica di Enzo Isaia “NOI ALPINI”.

Un reportage in bianco e nero, che risale alla metà degli anni ‘60, racconta la vita dell’Alpino di leva, dal primo ingresso in caserma fino al congedo e alle Adunate dell’ANA.



Sabato 20 dicembre: mercato tutto il giorno, fino alle 18 nel centro cittadino. Dalle 17, "Christmas Joy – La magia del Natale a Saluzzo", organizzato dal Ccn Saluzzo.

Alle17.30 per i bambini dei nidi e delle scuole materne al Monastero della Stella in piazza della Trinità 4: "Canto di Natale", 24° concerto di Natale offerto alla città dalla scuola Suzuki di Saluzzo. I Piccoli Musici Suzuki in concerto diretti da Elio e Francesca Galvagno, accompagnati dalla voce recitante di Lucetta Paschetta.

Da Mary Poppins al Re Leone, passando per Aladin, i Pirati dei Caraibi, Cenerentola e la famiglia Addams: le più belle colonne sonore dei film Disney in un concerto con proiezioni di immagini e voce recitante dedicato ai bambini di tutte le età. Ingresso gratuito fino adesaurimento posti per tutti, bambini e genitori. Prenotazione obbligatoria

www.monasterodellastella.it

Alle ore 21 la replica de "Il Canto di Natale".





Sempre sabato 20 dicembre alle 21 in piazza Vineis ci sarà "Il Presepe Vivente", spettacolo ideato e realizzato dalla Comunità Cenacolo.



La rappresentazione vedrà due repliche domenica 21 dicembre: una alle 17.30 e la seconda alle 19.30, sempre in piazza Vineis.

Sempre domenica, alle 16.30 in Duomo avrà luogo il concerto natalizio della Corale le Tre Valli.