Il Gruppo Animatori di Beinette non si ferma e lancia due contest natalizi

Il Gruppo animatori di Beinette non si ferma! Come anticipato nelle scorse settimane quest'anno, a causa delle restrizioni per il contenimento del covid, non si terrà il tradizionale concorso "Presepe in Crusà", ma gli animatori, con il sostegno della banca di Caraglio, organizzano due fantasiosi contest natalizi: uno dedicato alle decorazioni esterne delle abitazioni e uno sui presepi.

"Il paese è deserto, di persone, di relazioni e affetti. Un'esperienza simile a quella del popolo di Israele. Facciamo rifiorire questo deserto” – spiegano dal gruppo – “In occasione del Natale vi proponiamo di partecipare per rendere più bello il nostro paese decorando l'esterno della vostra casa dando libero sfogo alla fantasia”.

VESTI LA TUA CASA PER NATALE

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 18 dicembre inviando un sms con nome e indirizzo della famiglia partecipante. Una giuria passerò a valutare le decorazioni, previo avviso ai proprietari, tra il 22 e il 24 dicembre, premiando la casa più decorata e quella più originale. Tutte le famiglie partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.

PRESEPI IN CASA

È possibile partecipare inviando una mail con la foto del presepe allestito in casa tua all'indirizzo gruppoanimatoribeinettegmail.com entro il 24 dicembre, specificando nome, cognome e recapito telefonico. Le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo animatori di Beinette, dove ognuno potrà votare con un ‘like’. Il 6 gennaio saranno premiati i tre presepi più meritevoli, valutati da una giuria di esperti e quello che ha ottenuto più like su Facebook.

Per le iscrizioni è possibile contattare Giulia Gautero, per maggiori informazioni Francesco Musso. I contatti sono visibili nelle locandine allegate.