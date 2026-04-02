"La ricostruzione degli incidenti stradali oggi": grande successo per il seminario formativo organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e degli Avvocati della Granda

Si è tenuto lo scorso 27 marzo, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo in Corso Dante 41 a Cuneo, il seminario formativo gratuito "La Ricostruzione degli Incidenti Stradali Oggi: La Psicologia Integrata nella Cinematica", organizzato congiuntamente dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo e dall'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

L'evento, che ha registrato un'ampia e qualificata partecipazione di professionisti del settore tecnico e legale, ha riscosso un notevole apprezzamento sia per la rilevanza dei temi trattati sia per l'alto profilo degli interventi proposti.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo desidera esprimere la propria sentita gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e al successo dell'iniziativa.

Un ringraziamento particolare va alla Provincia di Cuneo, che ha concesso il proprio autorevole patrocinio all'evento. Un riconoscimento speciale va al presidente della Provincia, Luca Robaldo, che, pur non potendo essere presente in sala, ha voluto onorare i lavori con un videosaluto dedicato, testimoniando in modo tangibile l'attenzione delle istituzioni provinciali verso i temi della sicurezza stradale e della formazione professionale.

Un sentito ringraziamento va inoltre alla Polizia Stradale di Cuneo, la cui presenza con il proprio relatore, l'Ispettore Francesco Calleri, ha ulteriormente qualificato il seminario, arricchendolo di un prezioso contributo operativo e istituzionale sul tema della sicurezza sulla strada.

La riuscita del seminario è stata resa possibile anche grazie al supproto tecnico del Centro Perizie Cuneo rappresentato dal Dott. Ing. Lorenzo Giordano e dello studio della Dott.ssa Ing. Sonia Parola, nonché con la partecipazione dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.P.S. – AIFVS e della Fondazione Michele Scarponi, la cui presenza ha arricchito l'evento di una prospettiva umana e sociale di grande valore.

Il programma ha visto alternarsi relatori di comprovata esperienza e autorevolezza. Ha aperto i lavori Aldo Abello, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.P.S., portando la voce di chi vive in prima persona le conseguenze del dramma stradale. L'Ispettore della Polizia di Stato Francesco Calleri ha illustrato il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine al servizio della sicurezza sulle strade. Marco Scarponi, Segretario generale della Fondazione Scarponi, ha affrontato il tema della sicurezza stradale nel contesto della ciclabilità urbana ed extraurbana portando con sé il racconto del dramma che ha colpito suo fratello Michele, ciclista professionista. Il versante giuridico della responsabilità da incidente stradale e il delicato ruolo del perito sono stati approfonditi dagli Avv. Jacopo Formento e Avv. Giulio Magliano. Il Dott. Ing. Lorenzo Giordano, socio titolare del Centro Perizie Cuneo, ha illustrato le novità del nuovo Codice della Strada con particolare riguardo alla tutela degli utenti vulnerabili e alle innovazioni nella segnaletica. La Dott.ssa Ing. Sonia Parola, consulente tecnico d'ufficio, ha guidato i partecipanti attraverso un caso pratico di analisi e ricostruzione di un incidente con applicazione delle competenze dell'arte peritale forense. Ha concluso gli interventi tecnico-scientifici il Dott. Ing. Mauro Balestra, analista ricostruttore, ricercatore e formatore scientifico, scrittore (Minusio, Svizzera), che per motivi di salute non ha potuto essere presente in sala, partecipando tuttavia con il proprio intervento in collegamento video, offrendo un approfondimento sul tema della psico-cinematica degli incidenti stradali e sul ruolo della mente del conducente ai fini della decisione giudiziaria.

A coordinare i lavori dell'intera giornata, con il ruolo di Responsabile Scientifico e Moderatore dell'evento, l'Ing. Danilo Picca, Tesoriere, Responsabile della Formazione e Referente della Commissione Infrastrutture e Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, che a margine dei lavori ha dichiarato:

«Questo seminario rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra ordini professionali diversi: la sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Cuneo — non usuale per il nostro Ordine — ci ha permesso di affrontare la materia nella sua interezza, coniugando rigore tecnico e competenza giuridica. Un sentito ringraziamento va inoltre alla Polizia Stradale di Cuneo tramite la Dirigente Commissario Capo Dott.ssa Natalie Romeo e l'Ispettore Francesco Calleri, presente come relatore, che ha arricchito il seminario di un prezioso contributo operativo e istituzionale. Infine voglio sottolineare come la partecipazione delle realtà imprenditoriali e professionali del nostro territorio alle nostre attività formative è per noi motivo di grande soddisfazione: conferma che la formazione tecnica e professionale rappresenta un valore riconosciuto e condiviso dall'intero tessuto economico locale, dandone anche un valore aggiunto.»

Per l'Ordine degli Avvocati è intervenuto, invece, l'Avv. Giulio Magliano che ha sottolineato:

«La collaborazione tra Ingegneri ed Avvocati è di norma molto frequente nell'ambito dello svolgimento delle professioni, mentre questo convegno ha rappresentato un importante ed apprezzato momento di confronto e cooperazione anche nel contesto della formazione professionale.

Si è ben percepito come sia possibile fare rete e confrontare le competenze in ambiti di grande impatto quotidiano, come quello della circolazione stradale.»

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo rinnova il proprio impegno nella promozione della formazione continua e del dialogo interprofessionale, nella convinzione che la contaminazione tra competenze tecniche e, in questo caso, giuridiche, insieme alle realtà aziendali e professionali del territorio rappresenti oggi uno strumento indispensabile per affrontare con rigore e ad ampio spettro le sfide del futuro.