Cavallermaggiore, Daniele Gotta è il nuovo sindaco del CCR

Nei giorni 18 e 19 novembre si sono tenute le votazioni per il progetto del nuovo consiglio comunale dei ragazzi.

Purtroppo, la pandemia mondiale ha ostacolato la realizzazione di molti progetti nel

passato anno scolastico; anche l’elezione del nuovo sindaco, per la prima volta, è stata quindi rimandata.

"In questo nuovo anno - spiega l'assessore Sandra Bergesio - si è cercato fin da subito di rimettere in piedi il progetto; il distanziamento sociale e la difficoltà negli scambi interpersonali hanno reso più complicate le operazioni per la nuova rielezione, ma i ragazzi delle classi terze non si sono persi d’animo e hanno fatto il possibile per portare a termine questo momento che aspettavano con trepidazione da tempo"

Nel mese di ottobre si sono così svolte all’interno delle classi terze le elezioni dei ragazzi e delle ragazze che si sono candidati al CCRR; in seguito, per agevolare il passo successivo, è stato chiesto ai ragazzi di lavorare su un progetto preventivamente concordato, vale a dire la realizzazione di un video che presenterà la scuola media ai ragazzini delle future classi prime medie e a tutti coloro che vogliano conoscere questa realtà. Da questo momento, i ragazzi hanno lavorato per produrre un elaborato in formato digitale per presentare la loro idea.

Infine, nei giorni scorsi, per la prima volta in via telematica per quasi tutte le classi, sono stati presentati ai ragazzi delle classi prime e seconde le presentazioni PowerPoint dei progetti. Ne è risultato vincitore il progetto della classe 3^C, che prevede di realizzare il video sotto forma di TGS: Tele Giornale Scolastico: i ragazzi si improvviseranno giornalisti e attraverso interviste e video racconteranno la loro scuola. Non mancheranno sicuramente le sorprese.

Con l’elezione del progetto, diventa automaticamente sindaco il più votato della classe 3^C: Daniele Gotta. L’annuncio alla classe è stato dato venerdì mattina, 20 novembre, quando, alla presenza della prof.ssa Nicodemo, la sottoscritta e la Dirigente Scolastica sono “entrate virtualmente” nella classe. La Dirigente ha voluto ricordare ai ragazzi che questa sarà sicuramente per loro una bella esperienza, ma dovranno anche dimostrare senso di responsabilità, tanto più quest’anno che l’educazione civica è diventata materia scolastica e loro avranno la possibilità di vivere un’esperienza simile direttamente “sul campo”.

Il nuovo consiglio comunale è così composto: Gotta Daniele (sindaco), Testa Adele,

Giarratana Chiara, Fumero Giulia (classe 3^C); Ridoni Anna, Cannone Lucrezia, Franja Emanuel, Grassi Gabriele (classe 3^B, seconda classificata); Ballari Carlo, Casale Alloa Benedetta, Giordanengo Maura (classe 3^A).

Il Consiglio Comunale di insediamento, con giuramento del sindaco, si terrà i primi di dicembre. "Noi “grandi” - conclude l’assessore Bergesio - faremo esperienza del primo consiglio comunale in forma digitale il 30 novembre: a seguito di questo momento, organizzeremo poi l’insediamento del nuovo CCRR.