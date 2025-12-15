Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì inaugura il nuovo laboratorio informatico e la pala d'altare restaurata

Mercoledì 17 dicembre alle ore 17 il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” inaugurerà il nuovo laboratorio informatico multimediale e il restauro della pala d’altare del XVIII secolo “Immacolata Concezione con San Filippo Neri”.
Verranno, inoltre, presentati il nuovo Triennio del Liceo Artistico ad indirizzo multimediale e il progetto di riqualificazione dell’ala est del chiostro. Alle 18,30 ci saranno gli auguri di Natale in musica a cura del Laboratorio musicale.
Si ringraziano il Ministero per i Beni Culturali, la Fondazione CRC, l’Associazione Esedra - Un sorriso per Giorgia e Informatica System.