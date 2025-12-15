 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 15 dicembre 2025, 16:40

Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì inaugura il nuovo laboratorio informatico e la pala d'altare restaurata

Mercoledì 17 dicembre l'evento con la presentazione del triennio multimediale del Liceo Artistico e del progetto di riqualificazione del chiostro. A seguire auguri di Natale in musica

Mercoledì 17 dicembre alle ore 17 il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” inaugurerà il nuovo laboratorio informatico multimediale e il restauro della pala d’altare del XVIII secolo “Immacolata Concezione con San Filippo Neri”.

Verranno, inoltre, presentati il nuovo Triennio del Liceo Artistico ad indirizzo multimediale e il progetto di riqualificazione dell’ala est del chiostro. Alle 18,30 ci saranno gli auguri di Natale in musica a cura del Laboratorio musicale.

Si ringraziano il Ministero per i Beni Culturali, la Fondazione CRC, l’Associazione Esedra - Un sorriso per Giorgia e Informatica System.

cs

