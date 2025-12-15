Vallauri di Fossano, un ponte tra scuola e impresa con i workshop aziendali

Si è conclusa con grande successo l'edizione annuale dei Workshop Aziendali presso l'I.I.S. Vallauri di Fossano, un evento fondamentale dedicato agli studenti del quinto anno. L'iniziativa svoltasi venerdì 12 dicembre rientra nelle attività di orientamento in uscita dell'Istituto (denominate “progetto Curriculum Vitae”), mirando a fornire ai diplomandi una conoscenza diretta e approfondita del tessuto aziendale del territorio in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro.

L'edizione di quest'anno ha registrato una partecipazione che testimonia la forte e collaudata sinergia tra il Vallauri e le realtà produttive locali:

105 aziende per tutti i settori dell’istituto, sono stati tenuti 167 "speech" (presentazioni). L'iniziativa ha coinvolto direttamente ed attivamente 240 diplomandi dell'Istituto

L'alta densità di interventi ha permesso a ogni studente di confrontarsi con molteplici realtà e di esplorare diverse opportunità professionali.

La giornata si è rivelata un grande successo su tutti i fronti: le imprese hanno infatti espresso grande apprezzamento per l'organizzazione dell'evento e, in particolare, per l'interesse, la curiosità e la preparazione dimostrata dagli studenti. I diplomandi hanno trovato il confronto con i rappresentanti aziendali estremamente importante e formativo, un passo concreto per orientare le proprie scelte future.

L'evento non è stato quindi solo un momento di orientamento, ma ha rappresentato anche un'occasione cruciale per l'Istituto stesso. Il dialogo diretto con le aziende è essenziale per mantenere aggiornate le programmazioni didattiche, assicurando che i percorsi formativi del Vallauri siano sempre allineati con le reali esigenze del mercato del lavoro.

La Dirigenza, lo staff dei Servizi al Lavoro e tutto il corpo docente dell'I.I.S. Vallauri desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le aziende partecipanti.

La loro preziosa presenza e il tempo dedicato ai nostri ragazzi dimostrano quanto la preparazione offerta agli studenti del Vallauri sia adeguata e apprezzata, permettendo loro di entrare in tempi brevi e con competenza nelle dinamiche del lavoro. Un ringraziamento che è anche un incentivo a proseguire su questa strada di stretta e fruttuosa collaborazione.