Cuneo – Nizza senza pace, ora incute timori un ponte dopo Fontan

La Cuneo – Nizza, la linea ferroviaria che è rimasta l’unico collegamento tra il Sud Piemonte e l’alta Valle Roya con Nizza e la Riviera ligure non si fa mancare nulla.

Come non bastassero i crolli avvenuti in occasione della tempesta Alex, ora anche un assestamento di terreno su una scarpata sulla quale insiste un lungo ed alto ponte ferroviario sta dando preoccupazioni.