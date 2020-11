Boves: "Truffatori suonano ad anziani e persone sole spacciandosi per addetti del Comune"

"Ci segnalano che ignoti suonano ad abitazioni di persone sole ed anziane dicendo di essere inviate dal Comune per la spesa. Si tratta di malfattori". A mettere sull’avviso i propri concittadini sul rischio di possibili truffatori in circolazione sul territorio di Boves è il primo cittadino, Maurizio Paoletti: "Il Comune non manda nessuno a casa per cui invitiamo la popolazione a non aprire a sconosciuti e ad avvisare immediatamente le forze dell'ordine".



Il sindaco fa poi il punto su una situazione Covid-19 che, nel suo comune, "non migliora e registra un leggero peggioramento, che ci porta alla soglia dei 120 contagi", aggiungendo poi che "la Giunta ha stanziato nuove risorse per aiuti sia alle famiglie in difficoltà sia alle attività che stanno subendo nuove restrizioni. È previsto un aiuto economico anche per gli ambulanti del mercato cittadino costretti alle chiusure anche se non residenti a Boves purché titolari di posto fisso sull'area mercatale".



"Per tutti gli aiuti adotteremo il solito sistema dei buoni acquisto in esercizi della città con uso della piattaforma digitale già collaudata questa estate per le partite Iva", precisa ancora il primo cittadino, informando anche su come, "nei prossimi giorni, le assessore Nadia Tecco, Enrica Di Ielsi e Raffaella Giordano, delegate dalla giunta, e di concerto con La Sporta, avvieranno le procedure che saranno adeguatamente pubblicizzate entro il 10 dicembre".