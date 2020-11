All'Istituto Comprensivo Mondovì 2 un arcobaleno per educare al rispetto del bene pubblico (FOTO E VIDEO)

Di arcobaleni in questi mesi di emergenza sanitaria ne abbiamo visti tanti ma, proprio questa settimana, su una facciata dell'Istituto Comprensivo Mondovì 2, ne è comparso uno davvero speciale.

Due figure: una ragazza e un ragazzo si guardando e con un soffio di vitalità danno vita a un arcobaleno di colori. Ecco uno dei progetti che l'istituto monregalese sta portando avanti, in attesa di riaccogliere gli studenti in classe.

"Questo lavoro è la cornice di quello che vogliamo trasmettere ai ragazzi" - spiega la dirigente scolastica Vilma Peirone - "Il bene pubblico è prezioso e vogliamo che gli studenti imparino che è importantissimo dare il proprio contributo per preservare e valorizzare le cose che sono di tutta la comunità, a partire dalla scuola".

Mentre il comune si è occupato di riqualificare l'interno dell'edificio, l'istituto ha dotato tutte le aule di schermi interattivi, aree multidisciplinari e anche un giardino esterno, curato da un papà, dedicato a una giovane insegnante recentemente scomparsa.

"Da sempre siamo impegnati nella formazione della persona, dall'infanzia alla secondaria di primo grado" - prosegue la dirigente - "Pensiamo che sia fondamentale per la crescita dei ragazzi creare occasioni e dar loro modo di esprimersi al meglio. Ringrazio davvero i docenti e tutto il personale per lo straordinario lavoro che svolgono".

"In attesa di tornare in classe i ragazzi portano avanti il progetto per le due parti laterali del murales" - spiega la prof.ssa Lorella Lion, docente di arte e immagine che coordina il progetto - "Vogliamo davvero che gli studenti, anche se a distanza, sentano che noi ci siamo".