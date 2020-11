Tempo libero nel quarto fine settimana del secondo lockdown

- Iniziative solidali in attesa del Natale

La Collina degli Elfi è un’associazione di volontariato che ha sede a Govone che opera per offrire un sostegno alle famiglie che hanno vissuto la sofferenza della malattia oncologica pediatrica, aiutandole a ritornare alla normalità, alla vita di tutti giorni. Per sostenere i progetti dell’associazione, anche quest’anno è stata lanciata la Campagna di Natale, che prevede diverse possibilità per consentire a La Collina degli Elfi di continuare a regalare un sorriso ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie. In questo senso, la prima iniziativa da segnalare è la tradizionale lotteria, la cui estrazione verrà effettuata quest’anno il 14 di febbraio, per celebrare l’amore di chi dona col cuore. Il primo premio è un buono spesa da 500 euro e sono tantissimi i fortunati che potranno aggiudicarsi uno dei quasi 500 premi in palio. Per acquistare i biglietti, al costo di 1 euro l’uno è sufficiente rivolgersi direttamente ai volontari e scrivere a info@lacollinadeglielfi.it. Un’altra iniziativa è quella che riguarda biglietti di auguri e regali solidali, per i privati, ma anche per le aziende. Info: https://5x1000.lacollinadeglielfi.it/natale/ o scrivere a: natale@lacollinadeglielfi.it.

L’Ail di Cuneo lancia l’iniziativa i “Sogni di cioccolato” che consiste in una stella di cioccolato extra-fondente o al latte con nocciole Igp del Piemonte, a cui si affiancano altre proposte solidali specifiche come biscotti, riso, decorazioni in vetro, bracciali Cruciani e anche “doni immateriali”. Sono iniziative necessarie per mantenere tutto quanto realizzato finora (case Ail, assistenza sociale, economica e psicologica, supporto alla clinica, alla ricerca, etc) ed essere pronti a rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove sfide che certamente si presenteranno. Questo perché i tumori del sangue non si fermano certo per il virus, anzi, i pazienti ematologici che si contagiano sono decisamente più a rischio della popolazione generale e di quanto potevano esserlo loro stessi prima della pandemia. Per la stella di cioccolato “Sogni di cioccolato” (350 grammi di peso) è richiesta un’offerta minima di 12 euro. Per assicurarsela si può telefonare allo 0171695294, al 3703405038 o scrivere a info@ail.cuneo.it e concordare le modalità di ritiro o di consegna, nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Info: www.ail.cuneo.it

A Bra “Il Natale Sospeso” è l'iniziativa solidale di un gruppo di privati in collaborazione con la Caritas di Bra e consiste in una raccolta fondi per offrire il pranzo di Natale alle persone più indigenti e raccogliere dei giocattoli per i loro bambini. I fondi raccolti verranno distribuiti alle attività di ristorazione di Bra che parteciperanno al progetto. I giocattoli saranno distribuiti tramite la Caritas di Bra direttamente alle famiglie con figli minorenni. Le donazioni si effettuano con bonifico oppure tramite la campagna di raccolta donazioni online al seguente link https://gf.me/u/y9spg6 o tramite i ristoratori che aderiscono alla campagna Info: pagina FB Bra di tutto di più

Il Comitato Organizzatore del Fitwalking del Cuore è convinto che la solidarietà non si possa fermare e la prossima edizione della manifestazione sarà per cause di forza maggiore virtuale. Non potrà esserci la grande festa in piazza e la camminata sulle strade di Saluzzo, Manta e Verzuolo, ma ogni persona, attraverso l’iscrizione, potrà dare il suo contributo perché l’evento è virtuale ma la solidarietà è reale. Quanto raccolto dalle iscrizioni sarà devoluto, proporzionalmente al numero degli iscritti, al sostegno delle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni e dei progetti presentati. Il meccanismo è molto semplice: è sufficiente acquistare il pettorale, al costo di 5 Euro, come sempre tramite le associazioni che prenderanno parte alla raccolta iscrizioni e postare sul profilo Instragram e sulla pagina Facebook dell’evento, dal 17 al 24 gennaio 2021, la propria foto o un breve video indossando il pettorale e con le mani a cuore così da ricreare una grande piazza virtuale in attesa di potersi di nuovo abbracciare e camminare vicini gli uni agli altri. Info: www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking_del_cuore.html

Il Covid ha fatto aumentare i bisogni e il numero delle persone in difficoltà, ma non ferma la Colletta alimentare promossa come ogni anno a fine novembre dal Banco alimentare per coinvolgere i cittadini in un grande gesto di generosità. Negli anni passati per partecipare bastava recarsi in uno dei punti vendita aderenti, scegliere sugli scaffali i prodotti da donare e dopo il passaggio alla cassa consegnarli ai volontari con la pettorina della Colletta che provvedevano a raccogliere e dividere gli alimenti poi trasportati nei magazzini del Banco Alimentare. Quest’anno la Colletta è dematerializzata, ma non si esaurirà in un giorno soltanto: da sabato 21 novembre e fino all’8 dicembre alle casse dei supermercati aderenti è

possibile acquistare una card (del valore di 2, 5 e 10 euro) che sarà poi convertita in prodotti alimentari (pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola, ecc.) da distribuire come in passato alle persone in difficoltà attraverso 8 mila strutture caritative convenzionate.

Si può partecipare anche facendo una spesa online sul sito www.collettaalimentare.it.

- Progetto #ioleggoperché

È un progetto che coinvolge più di 2 milioni e mezzo di bambini e ragazzi, oltre 13mila scuole, più di 2500 librerie su tutto il territorio nazionale con la finalità di creare e potenziare le biblioteche scolastiche. Dal 21 al 29 novembre prossimi, nelle librerie che hanno aderito al progetto, tutti potranno donare un libro a una scuola, scegliendo un titolo che ritengono immancabile in una biblioteca scolastica tra quelli suggeriti dagli istituti (attraverso la piattaforma ogni scuola ha infatti comunicato alla libreria gemellata i propri desiderata, fornendo così un utile suggerimento a chi vuole donare) o semplicemente in base alle proprie preferenze.

Nell’anno difficile del Covid sul sito www.ioleggoperche.it sarà anche possibile donare a distanza: circa la metà delle librerie ha infatti segnalato modalità alternative di donazione rispetto all’ingresso fisico nei punti vendita. Alcuni istituti comprensivi della Granda hanno comunicato l’adesione al progetto e tra questi vi sono Alba, Barge, Caraglio, Caramagna, Cavallermaggiore, Chiusa Pesio, Marene, Savigliano e Saluzzo. Info: www.ioleggoperche.it

- Da fare con i bambini

Il Museo della Magia di Cherasco organizza un concorso per i bambini, ragazzi e adulti di buona volontà in occasione di un Natale molto particolare. Il Mago Sales invita ad esprimere un desiderio su chi o cosa vorrebbe avere (una persona, un oggetto, un desiderio, ecc.) accanto in occasione di questo Natale e a descriverlo con un pensiero e disegno. Lo si spedisce al Mago Sales tramite mail e si riceverà come premio un ingresso gratuito al Museo della Magia di Cherasco. Seguirà un sorteggio tra tutti i partecipanti di tre magici premi per le categorie bambini/ragazzi e adulti. Il termine è il 20 dicembre.

Info: www.sales.it e www.museodellamagia.it e sulle pagine Facebook dedicate.

- Librerie aperte

I libri sono considerati beni essenziali e la lettura, in una condizione di lockdown dalla durata incerta, può dare evasione e conforto facendoci viaggiare con la mente senza muoverci da casa. Le ultime disposizioni causate dalla pandemia consentono alle librerie di rimanere aperte, mentre sono chiusi musei, mostre e non si svolgono più eventi culturali in presenza. Con il rispetto delle regole è possibile entrare in una libreria, curiosare tra le varie sezioni e scegliere tra le ultime novità, narrativa o saggistica. Quest’anno nelle librerie di Cuneo si possono trovare tutti i libri del festival Scrittorincittà appena concluso, ma che continua sul web perché tutte le dirette potranno essere fruibili sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della manifestazione.

- Contro la violenza sulle donne Il comune di Vicoforte promuove per i suoi cittadini diverse iniziative in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e lo fa attraverso l'arte. Dal 24 al 30 novembre verrà esposta, sotto la palazzata vicino all’ufficio turistico la panchina rossa inaugurata lo scorso anno, dipinta dall’artista vicese Carla Tomatis. Nello stesso periodo, sotto la palazzata del Santuario di Vicoforte dall’ufficio turistico, gli abitanti del comune, in un piccolo angolo all’aperto, potranno ammirare le opere dell'artista vicese Katia Delpiano, dedicate ad alcune donne particolari e straordinarie. Le opere sono dedicate a Loredana Berté, Frida Kahlo, Madre Teresa di Calcutta, la ballerina ebreo-polacca Francescka Mann, Coco Chanel. Cinque donne coraggiosamente autentiche, a tratti trasgressive, di una forza disarmane ma al tempo stesso anche fragili ognuna caratterizzata da una vita non facile ma semplicemente unica e indimenticabile.

- Iniziative varie

L’iniziativa social “RaccontAci la tua storia” viene lanciata dall’Automobile Club Cuneo per dare lustro alle immagini delle vetture storiche che hanno fatto la storia dell’auto anche in provincia di Cuneo. L’iniziativa è rivolta ai possessori di vetture storiche, ma anche ai semplici appassionati di automobilismo “vintage”, purché residenti nella Granda. Tutte le foto inviate concorreranno alla creazione di un album fotografico che sarà pubblicato sul sito internet dell’Automobile Club Cuneo (www.cuneo.aci.it) e sulle pagine Facebook e Instagram dell’ente. Le fotografie, in formato JPG, dovranno essere inviate via e-mail alla segreteria dell’Automobile Club Cuneo all’indirizzo segreteria@acicuneo.it entro e non oltre martedì 15 dicembre 2020 allegando anche l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine e al trattamento dei dati personali. Alle migliori fotografie inviate, valutate ad insindacabile giudizio dell’Automobile Club Cuneo, sarà omaggiata la tessera ACI di appartenenza al Club ACI Storico base. Info e modulistica su: www.cuneo.aci.it

Sono online sul sito www.fondazioneartea.org e sul canale Youtube della Fondazione Artea gli episodi di "Un set alla moda Talk. Dialoghi in mostra sui mestieri del cinema". Dal Filatoio di Caraglio, in questa terza puntata, gli esperti Steve Della Casa e il Post Production Supervisor Fabrizio Nastasi spiegheranno l’importanza degli effetti speciali, dall’invenzione del cinematografo ai giorni nostri, con esempi concreti e aneddoti interessanti sulla storia del grande schermo. Le registrazioni si sono svolte in sicurezza nel rispetto dei protocolli anti Covid-19.

- Fiera del Tartufo on line

Dopo la chiusura anticipata della sede di Alba dovuta alle recenti disposizioni per limitare la pandemia, la Fiera del Tartufo riserva ancora sorprese con appuntamenti on line. L’Alba Digital Truffle Lab è una lezione interattiva che potrete seguire comodamente da casa, con il Tartufo Bianco d'Alba sul vostro tavolo, che riceverete insieme all'affettatartufi in acciaio e una scatola contenente un pacco di tagliolini all'uovo, biscotti alle nocciole e una coppia di tovagliette all'americana realizzate da Frette. In questa lezione i Giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo vi accompagneranno alla scoperta del fungo più pregiato del mondo.

Altra opportunità è offerta da Langhe Digital Wine Lab: