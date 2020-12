Antonio Bastardi è il nuovo segretario provinciale degli alimentaristi Cisl

Antonio Bastardi è il nuovo segretario generale della Fai Cisl Cuneo.

A eleggerlo, con un sistema di voto telematico, è stato il consiglio generale riunitosi ieri in videoconferenza con la partecipazione, tra gli altri, del segretario generale della Fai nazionale, Onofrio Rota, del segretario nazionale Patrizio Giorni, del segretario Ust Cisl Enrico Solavagione.



Antonio Bastardi succede a Franco Ferria, segretario provinciale dal 2011, eletto due settimane fa alla guida della Fai Cisl Piemonte.

Il nuovo segretario territoriale sarà affiancato in segreteria da Clara Casetta, in attesa del nuovo Congresso provinciale in presenza previsto nella prossima primavera.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro sono giunti da Onofrio Rota e da tutta la Fai nazionale.