La scomparsa di due figure scolastiche del Liceo Ancina: i ricordi commossi dei sindaci di Trinità e Fossano per Alessandra Pasquale e Marisa Vacchetta

Oggi, 6 febbraio, a Trinità si sono svolti i funerali di Marisa Vacchetta, 59 anni, volto conosciuto sia in paese, sia a Fossano nel ruolo di segretaria al liceo Ancina, venuta a mancare a seguito di una battaglia invana contro un tumore che non le ha dato scampo.

L’ex centallese andò a vivere nel 1993 col marito Mauro Burdis nel piccolo paese del Fossanese.

Marisa Vacchetta lascia il marito Mauro Burdisso, il figlio Gabriele con Maria Gloria, amici, parenti e la comunità.

(Marisa Vacchetta)

“Marisa era una donna dedita alla sua famiglia, persona cordiale ed affettuosa. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, non solo nei suoi familiari, ma in tutta la comunità. Il marito Mauro Burdisso era un dipendente comunale e, si sa, in un piccolo Comune l’ambiente di lavoro diventa una piccola famiglia e così durante le riunioni anche le mogli amene e i mariti sono presenti. – la ricorda così la sindaca di Trinità Ernesta Zucco - Marisa aveva una conversazione piacevole e mai pettegola, era l’amica di tutti noi anche dei nuovi arrivati. Ci ha colpito molto la sua improvvisa scomparsa, lasciando nei nostri cuori tanta tristezza. Siamo e saremo presenti per Mauro e la sua famiglia ai quali va il nostro sostegno ed il nostro cordoglio. Gli amministratori, i colleghi di lavoro ed il sindaco”.

Un ennesimo choc nella cittadina fossanese è arrivato anche dopo la morte prematura, sempre in questi giorni all’Ancina, della preside Alessandra Pasquale, che ha lasciato ovviamente visibilmente attonita tutta la popolazione, in primis il sindaco Dario Tallone.

Il primo cittadino, che ha anche ricordato ieri con un minuto di silenzio la preside fossanese, insieme agli studenti, prima del convegno di apertura sull’ecosistema “Agenda Giovani 4.0” al teatro I Portici: “Fossano piange una figura di straordinario spessore umano e professionale. Lascia un vuoto profondo non solo nel mondo della scuola, ma in tutta la nostra comunità. Dal 2019 ha guidato l’istituto con una dedizione rara, portando con sé una competenza maturata in trent'anni di insegnamento. Di lei ricorderemo sempre l’autorevolezza discreta, la cultura profonda e quella capacità di ascolto che l’ha resa punto di riferimento per studenti, docenti e famiglie.

E con la stessa dignità e forza con cui ha vissuto la sua missione educativa, la professoressa Pasquale ha affrontato la malattia. A nome mio e della Città di Fossano, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia e a tutta la comunità scolastica del Liceo Ancina.

L’esempio di serietà e umanità della Dirigente Alessandra Pasquale resterà un patrimonio prezioso per tutti noi”.