La fiera del Cappone di Morozzo si riorganizza e diventa "social" (VIDEO)

Anche la Fiera del Cappone di Morozzo si riorganizza e diventa più "social". Per garantire il rispetto delle norme anti contagio e dare, allo stesso tempo, spazio all'evento fieristico simbolo del comune, sono state organizzate diverse iniziative.

"Quella di quest'anno sarà, senza dubbio, un'edizione speciale". - spiega il sindaco, Mauro Fissore - "Non abbiamo ancora certezze su quello che sarà possibile fare ma, anche se non sarà possibile ritrovarci in piazza, il lavoro degli allevatori, dopo 220 giorni di allevamento dei capponi, merita di essere valorizzato. Cercheremo quindi di mettere in campo tutta la nostra inventiva. Abbiamo pensato a una premiazione a porte chiuse, sul modello della fiera del bue di Carrù e ad alcuni box per portare sulle tavole degli appassionati il cappone".