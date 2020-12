A Savigliano la cantante lirica "Madame Operà" per allietare il Natale in città

Sarà la cantante lirica Madame Operà ad animare il centro città di Savigliano in vista del Natale.

L'appuntamento con l'artista di strada sarà nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre quando passeggerà lungo il percorso individuato dalla Pro Loco di Savigliano, ente organizzatore dell'evento.

A partire dall'ala polifunzionale, Madame Operà nel suo abito storico alto quasi 4 metri, poggiato su una struttura che si muove su ruote, si esibirà dalle ore 15.30. Con il suo canto passerà da piazza del Popolo, via Torino, via Sant'Andrea, piazza Santarosa, piazza Cavour, piazza Cesare Battisti, per ritornare poi alla sede della Pro Loco.

Verso l'imbrunire, la gigantesca struttura si illuminerà per rendere ancora più suggestiva l'atmosfera in vista del Natale.

Nel corso dell'esibizione, i membri della Pro Loco, insieme agli Alpini di San Giovanni, offriranno dalle ceste panettone e cioccolatini.