Carrù: scatta il conto alla rovescia per la 110^ edizione della Fiera del Bue Grasso

Si avvicina la Fiera del Bue Grasso di Carrù. Come anticipato nelle scorse settimane, per questa 110^ edizione, resa inevitabilmente diversa dall'emergenza sanitaria, a scopo precauzionale, i pranzi e le cene collettive non potranno essere organizzati, come il bollito no stop. Per le stesse ragioni non si darà corso all’Asta del Bue.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO