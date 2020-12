Colta da malore nel parcheggio dell'aeroporto di Levaldigi, in procinto di salire su un aereo: muore donna 84enne

Muore nel parcheggio dell'aeroporto di Levaldigi, prima di imbarcarsi su un aereo diretto a Casablanca.

E' successo nella serata di martedì, 1 dicembre, nel parcheggio dello scalo cuneese.

Una donna 84enne, di origini marocchine, accompagnata in aeroporto da alcuni famigliari, era in procinto di salire a bordo del velivolo Air Arabia per Casablanca, quando ha accusato un malore.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e degli agenti della Polizia di frontiera aerea. I sanitari, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.