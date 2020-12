Il Covid impone un anno di stop per il Carnevale di Busca: non ci sarà la tradizionale sfilata dei carri

Niente sfilata di Carnevale, per il 2021, a Busca.

“A malincuore, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria - annuncia il presidente del Comitato Amici del Carlevè ‘d Busca, Davide Marabotto - siamo costretti ad annullare la sfilata dei carri allegorici del 2021”.

La decisione arriva in seguito al confronto, sempre costante, tra l’Amministrazione comunale e il Comitato di volontari organizzatore di una delle manifestazione buschesi più amate e di lunga tradizione cittadina, che il prossimo anno si appresta a festeggiare la 66esima edizione.

“Ci siamo ritrovati qualche mese fa e ci siamo dati del tempo per valutare la situazione, anche confrontandoci con le maschere degli altri paesi, ma ora la decisione non può più essere rimandata. – dicono le maschere cittadine, Ivano Falco, in arte Micon, con Cinza Garino, in arte Miconetta - Restiamo fiduciosi e speriamo ancora di poter organizzare un programma di minima: ci piacerebbe riuscire a fare qualcosa per i bambini”.