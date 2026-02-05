Savigliano: al Milanollo “Unico figlio di madre vedova”

Sono aperte le prevendite per “Unico figlio di madre vedova”, spettacolo dell'Associazione teatrale amatoriale “Banda Brusca” di Bene Vagienna, che andrà in scena venerdì 20 febbraio, alle 21, al teatro Milanollo.

La commedia – in “due atti e un po'” – è in piemontese e porta la firma di Germano Benincaso.

«Riguardo la trama – spiegano dalla Compagnia – siamo in casa di un candidato sindaco durante gli ultimi giorni di campagna elettorale. La vittoria sembra sicura ma la comparsa del nipote, della cognata e di altri improbabili personaggi rendono infernale la vita del candidato. Ed il finale sarà scoppiettante».

I biglietti sono in vendita presso l’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, a palazzo Taffini (da lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12), oppure online su vivaticket.it, con diritto di prevendita.