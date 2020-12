Savigliano: sarà un “Incantevole Natale” virtuale, itinerante e solidale

“Il Natale diventa virtuale, itinerante, solidale, sociale e direttamente da casa” così Aldo Lovera, presidente della Consulta Cultura di Savigliano ha introdotto il programma di iniziative dell’Incantevole Natale 2020.

Promosso insieme all’Ente Manifestazioni e alla Pro Loco, il programma quest’anno riduce le iniziative e si adatta al mondo web per poter rispettare le norme dell’emergenza sanitaria in corso.

“Non sarà comunque un Natale di serie B” precisa Lovera. “Abbiamo dovuto restringere per quelle che sono le regole che governano il momento attuale. Devo ringraziare tutti coloro che sono stati comunque coinvolti nell’organizzazione perché ci siamo tutti dovuti impegnare molto”.

I laboratori virtuali

Organizzati con l’associazione Ludobus GiocoAmico della Cooperativa Proposta 80 prenderanno il sabato 12 dicembre dalle 9.30 alle 10.30 con gli Elfi di Natale e dalle 11 alle 12 con il laboratorio dei biglietti ricamati. Il secondo appuntamento sarà sabato 19 dicembre dalle ore 9.30 alle 10.30 con le Ghirlande di Natale, dalle 11 alle 12 con i Pupazzi di Neve. Infine, domenica 20 dicembre dalle ore 9.30 alle 10.30 con la Decorazione per porta, dalle 11 alle 12 con la Simpatica Renna.

Un’iniziativa gratuita fruibile da casa per i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni in compagnia di un genitori.

Per le iscrizioni al collegamento su GoogleMeet: ludobus@proposta80.org; 3351273890.

Dirette Facebook

Sabato 12, domenica 13, sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 sarà possibile partecipare alle dirette Facebook in collegamento dalla casa di Babbo Natale che racconterà le storie più belle del concorso La Storia di Natale. La diretta sarà dal profilo Facebook EnteManifestazioniSavigliano.

Appuntamenti in città

Due le iniziative itineranti per la città.

Sabato 19 dicembre

Dalle 15.30 alle 18.30 si svolgerà l’esibizione itinerante per le vie del centro cittadino del quintetto di ottoni Color Brass. I musicisti suoneranno musiche di Bach, Mozart, Bizet, Verdi, Gershwin, Morricone, Piovani, McCartney.

Mercoledì 23 dicembre

Nel centro cittadino si potrà assistere allo spettacolo di Madame Operà, la cantante lirica si esibirà lungo le strade nel centro nel suo abito d’epoca alto tre metri e largo due, dalle 15.30 alle 19.

Kit delle meraviglie

Un laboratorio da asporto che sarà consegnato a casa dei saviglianesi. Si tratta di un kit che sarà inviato in seguito alle prenotazioni, offerto dall’Ente Manifestazioni. All’interno i bimbi potranno trovare le istruzioni per costruire una Ghirlanda. In collaborazione con l’associazione Voci di Mamme.

Per iscrizioni e informazioni: 3487832848-3407638585-vocidimamme@gmail.com

Fotografa il tuo Natale

I pacchi di Natale sparsi per la città in sei punti diversi (via Torino, il Molo, via Tapparelli, corso Roma, l’ala polifunzionale e via Sant’Andrea) e l’albero di Natale in piazza Santarosa faranno da sfondo per foto originali e creative dei cittadini. Gli scatti potranno essere inviati alla fondazione su Instagram @incantevole_natale e Facebook @EnteManifestazioniSavigliano.

Un Natale Solidale

L’invito del Comune, della Pro Loco e dell’Ente Manifestazioni per quest’anno è di supportare con le proprie donazioni la a Croce Rossa Italiana di Savigliano.

“Vorremmo con questo gesto manifestare la nostra vicinanza alla Cri che sta svolgendo un lavoro importante per tutta la città” ha aggiunto Aldo Lovera.

L’iniziativa è stata promossa installando per le principali vie della città i pacchi dono illuminati, simbolo di un Natale speciale che mai come quest’anno vuole toccare anche la sfera sociale.

Per le proprie donazioni: IBAN IT85F0630546851000010145166.

“Il nostro è un modo per creare eventi anche se siamo fermi - ha commentato l’assessore Petra Senesi - però è un modo per creare eventi cultuali sarà un Natale diverso in attesa di poter ricominciare”.