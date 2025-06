Savigliano, torna “Cinema sotto l'arcobaleno”, rassegna di film a temat lgbtqia

Una scena del film Happy together

"Un viaggio tra storie, emozioni e diritti, sotto il cielo di Savigliano". Così viene definita “Cinema sotto l'arcobaleno”, la rassegna di film a tematica lgbtqia+ promossa in occasione del “Pride month” dal progetto Oceano di Oasi Giovani, in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità di Savigliano.

Al terzo anno di vita, l'iniziativa prevede quattro proiezioni gratuite, a partire dalle 20, nei locali di palazzo Longis. Si comincia giovedì 12 giugno con “Happy Together” di Wong Kar Wai. Giovedì 26 è in programma “Lawrence Anyways” di Xavier Dolan, mentre martedì 1° luglio sarà proiettato “Milk” di Gus Van Sant. Chiuderà la rassegna, martedì 8 luglio, “Ritratto della giovane in fiamme” di Céline Sciamma.

Non soltanto la Settima arte sarà protagonista: ogni serata si aprirà con alcuni consigli di lettura dell’associazione “Il Salotto”.

"Vi aspettiamo – dicono gli organizzatori – per celebrare insieme storie che parlano di libertà, amore e identità".