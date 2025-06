Il Festival “Destini” fa tappa a Cortemilia

Il Festival “Destini. Colline in Musica” nel suo cammino offre a Cortemilia il più ricco tra i concerti in programma in questa edizione.

L’appuntamento è per domenica 25 giugno alle ore 18.30 nella Chiesa di San Francesco di Cortemilia, per godersi la grande musica interpretata dall’Orchestra da Camera LMR con protagonisti il soprano Chen Yujia, il contralto Carlotta Linetti, e poi Luosha Fang al violino, Lara Albesano alla viola, Stefano Beltrami al violoncello e Valentina Messa al pianoforte.

Il concerto sarà all’insegna di Schumann e della famiglia Schumann più in generale. Composto nel 1846, il Trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello si distingue per lo spessore della costruzione tecnica e per gli episodi di alto lirismo ed espressività. Sono in tanti a considerarla la composizione più significativa di Clara Wieck Schumann, in cui l’autrice mette in mostra le proprie capacità contrappuntistiche, conseguenti allo studio dell’opera di Bach. A seguire verranno eseguiti due dei quattro episodi che compongono la Sonata F.A.E., opera a sei mani di Schumann, Brahms e Dietrich, segnatamente l’Intermezzo di Schumann e lo Scherzo di Brahms (rispettivamente II e III movimento).

Dopo la pausa si resterà per un momento ancora in terra tedesca, con Trauermusik di Hindemith, il quale ultimo movimento prende avvio da una citazione di un corale bachiano, peraltro adatto a creare il clima del brano successivo, lo straordinario Stabat Mater di Pergolesi. In chiusura Dvořák, con un brano ancora dall’andamento religioso, dalle atmosfere dolci e calme, dal flusso sonoro continuo e delicato: è il Notturno in si maggiore, che si compone di un unico movimento.

L’ingresso è libero. Info: turismo@comune.cortemilia.cn.it, Tel: 0173/81027 int.5.