Coronavirus, in Piemonte scendono i positivi e salgono (di oltre 3.600) i nuovi guariti: oltre 50 i nuovi decessi

I casi sono così ripartiti: 512 screening, 1052 contatti di caso, 568 con indagine in corso; per ambito: 345 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 111 scolastico, 1676 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4351 (- 108 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.768.