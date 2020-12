Cherasco:i vincitori dell'8° Concorso nazionale di disegno naturalistico

Da alcuni anni la Città pubblica per inizio anno un calendario di carattere naturalistico con attinenza all’ambiente del nostro territorio (2009 i rapaci, 2010 ambienti, 2011 mammiferi, 2012 uccelli, 2013 alberi, 2014 farfalle, 2015 fiori, 2016 uccelli delle zone umide, 2017 uccelli con zampe o dita palmate, 2018 i frutti antichi, 2019 fringillidi ed emberizidi, 2020 gli ortaggi della tradizione orticola cheraschese). Tale calendario è sempre presentato dopo un concorso proposto, in collaborazione con l’associazione “Cherasco Cultura”, il Museo naturalistico “G. Segre” e L’InformaGiovani, a disegnatori naturalistici (giovani, amatori, dilettanti) ed anche a classi dei licei artistici e a scuole di disegno naturalistico.

Nei giorni scorsi è stato decretato il vincitore dell’8° concorso nazionale di disegno naturalistico che vedrà le sue opere pubblicate nel calendario naturalistico della Città di Cherasco per l’anno 2021.

Il tema era “Gli animali domestici della tradizione piemontese”.

I concorrenti dovevano presentare 12 disegni, che rappresentassero 12 diverse specie di animali domestici in forma di ritratto o nel loro ambiente, e cioè: maiale, anatra, oca, gallina, faraona, coniglio, capra, pecora, bovino piemontese, tacchino, asino, cavallo da tiro. Le opere dovevano pervenire in originale ed essere realizzate come disegni su supporto fisico con tecniche tradizionali come pastelli, acquerelli, tempere.

Il vincitore del concorso, oltre a ricevere un premio di 1.000 euro, vede i suoi disegni pubblicati sul calendario della Città di Cherasco: per quest’anno è Francesca Hoffmeyer di Boves.

Al secondo posto è stata selezionata Federica Longo di Civezzano (Tn), che riceverà un premio di 500 euro, al terzo Lucrezia Gualco di Rocca Grimalda (Al) con un premio di 250 euro. Il premio per le scuole è stato attribuito alla classe 4^ del liceo artistico “Simone Weil” di Treviglio (BG).

Quest’anno tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile organizzare la cerimonia di premiazione.

La mostra con tutti i disegni partecipanti sarà organizzata la prossima primavera.

"Anche in questo anno così particolare – dice il sindaco Carlo Davico - abbiamo voluto continuare la tradizione del calendario naturalistico di Cherasco che ormai è arrivata all’8^ edizione, è l’omaggio che vogliamo fare ai nostri concittadini. Il calendario avrà nei mesi del 2021 come protagonisti gli animali domestici della tradizione piemontese, non dimentichiamoci che la civiltà piemontese ha profonde radici contadine e nel passato gli uomini trascorrevano molto tempo a contatto con i loro animali. In questo calendario sono raccolte splendide immagini di questi animali con alcune informazioni che ne evidenziano peculiarità, curiosità, e anche loro riferimenti letterari. Come ogni anno il calendario verrà distribuito alle famiglie con i sacchetti della raccolta differenziata".

"Nel calendario di quest’anno, ad ogni immagine è abbinata una ricetta della tradizione. – dice Sergio Barbero delegato alla cultura – Vorremmo ringraziare tutti gli sponsor, le ditte del territorio che hanno supportato l'iniziativa e ci hanno permesso di attuarla. Ed anche la giuria composta dal dottor Tibaldi, dal dottor Russo e dal professor Dogliani, che ha selezionato i vincitori".