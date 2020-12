Autostrada A6 chiusa ai mezzi pesanti da Carmagnola a Savona e dal bivio con la A10 fino a Ceva

Vengono segnalati in queste ore i primi disagi alla viabilità in provincia di Cuneo, in particolare lungo le principali arterie stradali, come la statale 28 del colle di Nava, dove un paio di mezzi pesanti si sono intraversati, in particolare a Nucetto e Ceva.

Traffico pesantemente rallentato in tangenziale ad Alba, in direzione della A21.

E disagi vengono segnalati anche sulla A6, dove la circolazione è stata chiusa ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra Carmagnola e il Bivio A6/A10 Savona in direzione sud. In direzione nord chiusa invece, sempre ai mezzi pesanti, tra il bivio A6/A10 Savona e Ceva. Per Torino questi mezzi devono seguire A/10 A/26 A/7 A/21.

Entrata chiusa al casello di Niella Tanaro in entrambe le direzioni.

Ricordiamo che la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” è chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). Il tratto resterà chiuso al transito fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, al momento non si registrano criticità o ritardi.