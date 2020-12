Aspettando il Natale della corale Intonando sarà sul web dall'8 al 24 dicembre

L’Associazione Corale Intonando presenta un’edizione straordinaria di …aspettando Natale, la rassegna che quest’anno, giunta alla 36^ edizione, si terrà sul Web dall’8 al 24 dicembre e potrà essere seguita sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’associazione.





MARTEDI’ 8 DICEMBRE ore 21

“Memorie corali per voci sole”

Assolo per pianoforte, coro e voce narrante

con il coro Intonando, il maestro Franco Biglino e Paolo Tibaldi, voce narrante

L’appuntamento dell’ 8 dicembre sarà rappresentato da un video che prova a dare una forma riconoscibile e condivisibile al nostro vissuto attraverso la lettura di un testo in cui viene consegnato al narratore il compito di raccontare ciò che abbiamo provato in questi mesi come individui e come comunità. E proprio con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della dimensione corale, a fare da sfondo alla lettura sarà una serie di rielaborazioni al pianoforte di canti tradizionali della comunità mussottese. Al termine del video, proprio su una melodia che fa parte della storia di tutti noi, voci per così dire “a distanza” daranno vita ad un coro, virtuale ma pur sempre un coro.



Dal 20 al 24 dicembre ore 21



Charles Dickens

“ A Christmas Carol “

Canto di Natale in cinque strofe



domenica 20 - Il Fantasma di Marley

lunedì 21 - Il primo dei tre spiriti

martedì 22 - Il secondo dei tre spiriti

mercoledì 23 - L’ultimo spirito

giovedì 24 - Epilogo



Lettura a cura di Paolo Tibaldi

Musiche: Ensemble strumentale Associazione Corale Intonando





Nel secondo appuntamento l’idea è rimasta quella di dare voce e spazio ai giovani e ad una modalità espressiva che sia nelle loro corde, che proceda per immagini e attraverso le suggestioni che da sempre arrivano dal racconto di fiabe. Abbiamo pensato di proporre una lettura per così dire “musicale” di A Christmas Carol di Charles Dickens.





A questo progetto collabora l’amico e attore albese Paolo Tibaldi, voce narrante, che ci condurrà in un percorso denso di sensazioni, emozioni, colori, luci, ombre.

La rassegna è realizzata grazie al contributo della Fondazione CRC di Cuneo.