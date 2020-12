Battuti Neri e associazione culturale Albedo di Bra entrano in letteratura moderna, grazie a Mauro Rivetti

‘Tartufi e delitti’ è l’ultima fatica letteraria dello scrittore albese Mauro Rivetti. Con un ritmo serrato ed avvincente, l’autore ha dato vita ad un giallo che si dipana nei suggestivi paesaggi di Langa e Roero, con passaggio anche a Bra, descritta dal Caffè Letterario dell’associazione culturale Albedo e dall’Arciconfraternita dei Battuti Neri.

Ed è così che le due realtà pulsanti sotto la Zizzola entrano di diritto nella letteratura moderna, consegnandosi ai lettori di oggi e di domani, per sempre. Nella polifonia dei personaggi, narrati in un modo dettagliato e intimo, entriamo in confidenza con l’anima culturale di Franca e la perizia della giornalista Sara, che alimentano fantasie e curiosità nella loro Bra e che andiamo subito a soddisfare, grazie alla disponibilità dell’autore.

“Racconterebbe con semplicità la sua difficile materia giudiziaria, ma soprattutto sarebbe lieta di poter presenziare ad un momento di cultura costruito con semplicità e diligenza che per lei sono principi fondamentali. Non per ultimo il suo plauso andrebbe ai presenti per l’attenzione e l’amore dimostrato per un giallo che racconta in chiave inedita ed avvincente un territorio unico ed inimitabile, animato da gente laboriosa ed attenta ai propri luoghi carichi di storia e di prodotti d’eccellenza, resi unici e tali proprio da questo connubio. Per esempio due suoi cari amici, lo scrittore albese Mauro Rivetti ed il pasticcere Beppe Sacchero, hanno espresso l’amore per il loro territorio con il Dolce RoLa, che per forma e sapori riassume i territori del Roero e della Langa”.

Insomma, Tartufi e delitti è un libro che merita davvero di finire tra le vostre mani.