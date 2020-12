Pessina incontra per Aises i vertici Anas : auspichiamo l'inserimento nel Catasto stradale della patrimonializzazione delle strade

Attraverso l'inserimento in catasto stradale del valore delle singole tratte, è possibile dare una quantificazione oggettiva alle opere di manutenzione necessarie.

Sono molti anni che Pessina, insieme ad Aises di cui è Vicepresidente nazionale, si confronta in modo cordiale e costruttivo con il Mit Ministero Infrastrutture e Trasporti e con Anas al fine della realizzazione dei catasti, già iniziati ed in parte realizzati e per la patrimonializzazione delle reti stradali. Mettere le strade a bilancio assegna un valore certo e quindi implica una quantità oggettiva e non soggettiva delle manutenzioni della rete e delle dotazioni di sicurezza.



Pessina ha partecipato giovedì 3 dicembre aĺla riunione Anas con Massimo Simonini , Amministratore Delegato e Direttore Generale Anas: Pessina ha incontrato i vertici Anas insieme al Direttore Finco Angelo Artale ed altri rappresentanti associativi.

La costituzione di un tavolo tecnico politico Anas-Aises-Finco e altri associati, su singoli argomenti, è stato auspicato da entrambe le parti.



La manutenzione stradale è un capitolo sul quale Anas sta investendo e auspichiamo continuerà ad investire, anche nei prossimi anni. Anche su interventi straordinari necessari ai territori, sui quali vi sono necessità impellenti , vedasi i tratti di strade montane e la difficile situazione del Colle di Tenda.



E appunto relativamente al Capitolo Colle di Tenda Pessina ha approvato insieme al suo Gruppo Consigliare e l'intero Consiglio Comunale di Busca proprio lunedì 30 novembre un Odg al fine di sollecitare il Governo sulla problematica dell'interruzione del valico di Tenda.



Altri capitoli affrontati da Pessina con Anas sono stati quelli sulle smart road e sulle ispezioni sulle strade previste dalla vigente normativa.