Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, giovedì 10 dicembre, per sedare l'incendio in un seminterrato di un'abitazione.

Non si conoscono al momento le cause dell'incendio avvenuto nell'abitazione in frazione Castellar di Boves. Sul posto una squadra del Comando di Cuneo con autobotte e autopompa.

Nel video le immagini dell'intervento.