A Niella Tanaro una trebbiatrice del dopoguerra per la festa del pane 2021

Niella Tanaro guarda con entusiasmo alla festa del pane 2021.

La prima edizione della manifestazione avrebbe dovuto svolgersi nel mese di settembre ma, a causa dell'emergenza sanitaria, è stata posticipata al prossimo anno. Nell'attesa però, in paese si continua a lavorare. Questa settimana infatti è arrivata una trebbiatrice del dopoguerra che verrà rimessa in funzione proprio per il prossimo settembre.

"Inizia il viaggio verso la festa del pane" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "Ringrazio Claudio Camilla, che ha trovato questo splendido macchinario che per circa 30 anni è rimasto inutilizzato, ma per il 2021 tornerà in funzione, proprio per la festa del pane. Un grazie speciale al vice sindaco, Valter Fenoglio che ha reso possibile il trasporto da Piozzo a Niella".