A Savigliano ultime settimane per visitare la mostra “Gustav Klimt - Segno e visione”

Ancora qualche settimana per visitare la mostra “Gustav Klimt - Segno e visione”, che sarà aperta fino al 3 maggio a palazzo Muratori-Cravetta.

Oltre ad ammirare le oltre 60 collotipie esposte, i visitatori possono godere di alcuni appuntamenti speciali. Come quello in programma per domenica 19 aprile: dalle 16 alle 18 andrà in scena il convegno “Viaggio nell'opera di Klimt – L'invenzione della visione moderna”. Relatori saranno Alberto Mattia Martini, Laura Valle, Lorella Giudici, Marc Michael Moser e Fiorenzo Silvestri; moderatore: Diego Repetto.

In calendario vi sono anche delle aperture straordinarie, in vista delle prossime festività: il 24 aprile ed il 1° maggio “Gustav Klimt - Segno e visione” sarà visitabile dalle 15 alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni: cultura@comune.savigliano.cn.it o www.vivaticket.com. Telefono: 0172 / 710 222 – 235.