Savigliano, aperta la prevendita per il "Don Pasquale"

Sono aperte le prevendite per “Don Pasquale”, dramma buffo in tre atti di Gaetano Donizzetti che andrà in scena il 15 e 16 maggio, alle 21, al teatro Milanollo.

Lo spettacolo è proposto da “Live Aps – Dal vivo è meglio!”, con il contributo ed il patrocinio dell'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano.

La rappresentazione del “Don Pasquale” al Milanollo vedrà Enrico Masserano nei panni del protagonista, Gabriele Barinotto in quelli del dottor Malatesta, Salvatore Romei nel ruolo di Ernesto e Daniela Quaglia nelle vesti di Norina. Direttore sarà Paolo Fiamingo, mentre maestro collaboratore sarà Pinny Gaggero.

Per informazioni e vendita biglietti: circuito Vivaticket.it e Ufficio Cultura del Comune, via S. Andrea 53 - Savigliano (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12; tel. 0172.710235).