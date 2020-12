Cuneo, spacca una bottiglia di birra in testa alla rivale: spogliarellista di un night club condannata

Due versioni differenti e contraddittorie quelle raccontate in aula dalle due donne, S.F.P., di origine rumena, e M.X., cittadina albanese, che, una sera del 2016, durante un evento in un locale in centro Cuneo, in seguito ad un battibecco, sono arrivate alle mani coinvolgendo anche i rispettivi gruppi di amiche. L’episodio portato davanti al Tribunale di Cuneo le vedeva a processo in concorso per lesioni personali.

S.F.P. ha sostenuto che per prima M.X. le avrebbe messo le mani addosso, causandole una settimana di prognosi e che l’averla colpita in testa con la bottiglia, sarebbe stata solo una difesa.

M.X. al contrario, ha raccontato che sarebbe stata la rivale a provocarla e colpirla senza ragione, cagionandole 8 giorni di prognosi. Durante la colluttazione è rimasta ferita anche una signora estranea alla vicenda, seduta vicina a M.X.

Il pubblico ministero L. Dentis, nella sua requisitoria, aveva chiesto al giudice di condannare entrambe le donne in concorso.

Il procedimento si è concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti di M.X. La spogliarellista è stata invece condannata ad 8 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese legali e, dovrà risarcire in sede civile i danni arrecati alla cittadina albanese e alla signora.